Ситуация на Донбассе под контролем – Зеленский

Президент назвал атаку боевиков провокацией.

Во вторник утром атаковали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехового, Крымское и Хутор Вольный.

В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский организовал брифинг, на котором заявил, что расценивает действие боевиков, как провокацию. Тем не менее, Зеленский еще раз заверил в неизменности курса на прекращение огня и в конце речи выразил сочувствие семье погибшего бойца.

«В принципе, коллеги все вещи сказали (перед этим выступал начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак, - ред.). У нас было заседание СНБО, на повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на контактной линии.

Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила.

Несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется. И с нашей армией, начальником Генштаба, мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс к тому, что мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру.

Что касается еще одного вопроса. Кстати, еще хотел выразить сочувствия нашему одном погибшему бойцу. И пусть наши раненые… Пусть все у них будет хорошо», – сказал президент.

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