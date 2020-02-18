НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
13:24 18 Февраля 2020 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Ситуация на Донбассе под контролем – Зеленский

Президент назвал атаку боевиков провокацией.

Во вторник утром атаковали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехового, Крымское и Хутор Вольный.

В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский организовал брифинг, на котором заявил, что расценивает действие боевиков, как провокацию. Тем не менее, Зеленский еще раз заверил в неизменности курса на прекращение огня и в конце речи выразил сочувствие семье погибшего бойца.

«В принципе, коллеги все вещи сказали (перед этим выступал начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак- ред.). У нас было заседание СНБО, на повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на контактной линии.

Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила.

Несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется. И с нашей армией, начальником Генштаба, мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс к тому, что мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру.

Что касается еще одного вопроса. Кстати, еще хотел выразить сочувствия нашему одном погибшему бойцу. И пусть наши раненые… Пусть все у них будет хорошо», – сказал президент.

Источник:
Тэги: Россия, Донбасс, рф, атака, всу, зеленский, АТО, ОРДЛО, ООС

Новости по теме

В ОБСЕ заявили о вооруженных людях в Золотом

Наблюдатели видели в Золотом 80 невооруженных лиц, из которых около 25 были в военной форме.

Референдума об особом статусе Донбасса не будет – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что всеукраинского референдума об особом статусе Донбасса не будет – будут только «договоренности».

Генштаб назвал условия завершения боев на Донбассе

Боевые действия завершатся в том случае, если Украина вернет под контроль часть территорий Донбасса и государственную границу с РФ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы