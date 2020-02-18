НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
14:48 18 Февраля 2020 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Любовь до гроба: Ударив жену ножом, мужчина помогал вытаскивать ее с того света

Семейная драма стала криминальной.

В Мариуполе грузчик с пятью судимости, воспитывающий с супругой двух несовершеннолетних детей, чуть не лишил жизни спутницу жизни. В ходе банальной бытовой ссоры он схватился за нож, и нанес сильный удар в живот своей супруге. После того, как мужчина осознал, что совершил, то поспешил вызвать «скорую».

Жизнь потерпевшей едва успели спасти – лезвие насквозь пробило желудок, задело поджелудочную железу, спровоцировало перитонит, сепсис и панкреонекроз. Каждый из этих диагнозов мог оказаться смертельным, но мать двоих детей выжила, и даже простила мужа.

Теперь потерпевшая всю жизнь будет жить на лекарствах, а ее супруг отделался условным пятилетним сроком с отсрочкой три года.

Источник:
Тэги: жена, муж, ножевое ранение

Новости по теме

Пастух изнасиловал собственную жену, а потом захотел ее зарезать

Женщину спасли медики.

В Британии 40-летняя мать троих детей бросила мужа ради 80-летнего инвалида

Донна Брикелл из Суонси рассказала, что чувствовала себя несчастной со своим мужем, но потом безумно влюбилась в 80-летнего Эрика Моргана.

Не захотев развода, днепрянин напал с ножом на жену, а затем решил покончить с собой

Оба выжили, но мужчина долгие годы проведет в тюрьме.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы