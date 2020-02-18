Любовь до гроба: Ударив жену ножом, мужчина помогал вытаскивать ее с того света

Семейная драма стала криминальной.

В Мариуполе грузчик с пятью судимости, воспитывающий с супругой двух несовершеннолетних детей, чуть не лишил жизни спутницу жизни. В ходе банальной бытовой ссоры он схватился за нож, и нанес сильный удар в живот своей супруге. После того, как мужчина осознал, что совершил, то поспешил вызвать «скорую».

Жизнь потерпевшей едва успели спасти – лезвие насквозь пробило желудок, задело поджелудочную железу, спровоцировало перитонит, сепсис и панкреонекроз. Каждый из этих диагнозов мог оказаться смертельным, но мать двоих детей выжила, и даже простила мужа.

Теперь потерпевшая всю жизнь будет жить на лекарствах, а ее супруг отделался условным пятилетним сроком с отсрочкой три года.

Тэги: жена, муж, ножевое ранение