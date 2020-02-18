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15:12 18 Февраля 2020 521 Комментарии
Военнослужащий торговал марихуаной на улицах Киева
Лишившись свободы и перспектив, военнослужащий будет отбывать наказание за наркоторговлю.
На днях Святошинский районный суд столицы приговорил к двум годам дисбата военнослужащего-контрактника, участника боевых действий, несшего службу в в/ч 3018 Нацгвардии Украины.
Согласно материалов дела, военный, получив партию наркотика от подельника, сбывал его на улицах столицы. Последняя партия марихуаны, на сбыте которой его задержали, составила более 115 граммов травки, стоимостью свыше тысячи долларов США.
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Тэги: марихуана, военнослужащий, сбыт наркотиков
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