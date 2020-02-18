Корабль без экипажа выбросило штормом на камни у берегов Ирландии

Сухогруз «Альта» прибился к берегам Ирландии в результате шторма Деннис. Судно, которое выбросило на камни, заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон.

Брошенный сухогруз более года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году, сообщает BBC .

Глава представительства Королевского национального общества спасения на воде (RNLI) признался местным СМИ, что никогда не видел ничего подобного.

Это сухогруз до недавнего времени ходил под флагом Танзании. В сентябре 2018 судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на «Альте» внезапно отключилось электричество, судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов. Однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать десять членов экипажа и доставить их на Пуэрто-Рико.

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