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13:50 18 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цена на Brent упала ниже 57 долларов

Нефть дешевеет на фоне продолжающейся вспышки коронавируса.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов во вторник на фоне появления новых поводов для беспокойства влиянием вспышки коронавируса на нефтяной спрос.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,97 (на 1,68%) — до $56,7 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $0,77 (на 1,48%) — до $51,28 за баррель, сообщает Интерфакс.

Цена Brent во вторник перешла к снижению после пяти дней роста — наиболее продолжительного периода повышения с начала года. «Краткосрочное подорожание не смогло получить развития в связи с тем, что избыток предложения давит на рынок. Экономическая активность восстанавливается медленно. В то время как спрос на нефть для хранилищ остался высоким, спрос на нефтепродукты низкий», — заявил старший стратег Saxo Bank по сырьевому рынку Оле Хансен.

Трейдеры ожидают «V-образного» восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Вспышка вируса привела к ограничению поездок, а китайские нефтеперерабатывающие заводы продолжают снижать объемы переработки, пишет Bloomberg. Помимо этого, американская Apple Inc. предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

Тем временем, как минимум две трейдинговые компании арендовали нефтехранилища в Южной Корее, другие оценивают возможность хранить запасы в танкерах на фоне того, как вирус угрожает привести к избытку предложения на рынке, пишет Bloomberg.

В понедельник, 17 февраля, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил о новых мерах поддержки экономики в условиях распространения коронавируса, включая снижения ставок по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Власти Сингапура объявили во вторник о выделении 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,6 млрд) для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики. Министр финансов страны Хэн Сви Кит заявил в парламенте, что 800 млн сингапурских долларов будет выделено министерству здравоохранения на борьбу с распространением коронавируса, еще 5,6 млрд сингапурских долларов пойдет на поддержку бизнеса и потребителей.

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Тэги: Brent

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