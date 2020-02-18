С рынка вывели еще один проблемный банк
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 15 февраля 2020 года завершил ликвидацию АО «КБ «Экспобанк».
«15 февраля 2020 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения АО «КБ «Экспобанк» как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии со статьей 52 Закона требования кредиторов к банку, что были недовольны из-за недостаточности имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО «КБ «Экспобанк» прекращены.
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