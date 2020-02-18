Ирландцев назвали самыми уродливыми мужчинами на планете

На сайте знакомств BeautifulPeople только 6 процентов пытавшихся зарегистрироваться ирландцев получили одобрение.

Зарегистрированные посетители BeautifulPeople оценивают фотографию и краткое описание кандидата, а затем в течение 48 часов голосуют. Претендентов не пускают на сайт по разным причинам: у кого-то большой нос, кто-то полный, кто-то слишком худой, сообщает газета Mirror.

Выяснилось, что только 6 процентов всех пытавшихся зарегистрироваться ирландцев получили одобрение.

«Существует множество примеров привлекательных ирландских мужчин в Голливуде, таких как Киллиан Мерфи, Джейми Дорнан и Колин Фаррелл, но они являются исключением. К сожалению, ирландцы – самые уродливые мужчины на планете», – отметил директор сайта Грег Ходж.

Жительницы Ирландии, напротив, оказались на шестом месте среди пользователей портала с одобрением профилей в 35 процентов.

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