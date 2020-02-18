Британка осталась без уха в результате посещения солярия
Антеа Смит из английского города Болтон лишилась уха, потому что с 14 лет регулярно посещала солярии.
«У меня была вредная привычка загорать. В основном я использовала солярии, потому что это быстрее», – говорит она.
По ее словам, она не знала, что облучение ультрафиолетом способствует развитию рака кожи, сообщает Bild.
В 44 года у нее обнаружили меланому, которая поразила левое ухо. После этого она пережила две хирургические операции, во время которых ей удалили ушную раковину, внутреннее ухо, ближайшие лимфатические узлы, слюнные железы и височную кость.
Борьба с раком завершилась успешно, но она перестала слышать левым ухом и у нее нарушена работа вестибулярного аппарата.
«То, что мне пришлось пережить, не стоило этого загара», – теперь говорит Антеа Смит.
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