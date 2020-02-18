В семье королевы Елизаветы II объявлен второй развод за неделю

Племянник британской королевы анонсировал развод с супругой, с которой прожил в браке 26 лет. Они попросили прессу уважать их право на частную жизнь.

58-летний Дэвид Армстронг-Джонс официально заявил о предстоящем разводе с супругой Сереной в понедельник, 17 февраля.

Дэвид Армстронг-Джонс – сын принцессы Маргарет, сестра королевы Елизаветы II.

Пара поженилась 8 октября 1993 года, в браке у них родились два ребенка – Чарльз и Маргарита, сообщает BBC.

Это уже второе за неделю объявление о разводе в королевской семье. 11 февраля Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, официально подтвердил, что намерен развестись c Отем Келли.

Тэги: Великобритания, развод