В семье королевы Елизаветы II объявлен второй развод за неделю
Племянник британской королевы анонсировал развод с супругой, с которой прожил в браке 26 лет. Они попросили прессу уважать их право на частную жизнь.
58-летний Дэвид Армстронг-Джонс официально заявил о предстоящем разводе с супругой Сереной в понедельник, 17 февраля.
Дэвид Армстронг-Джонс – сын принцессы Маргарет, сестра королевы Елизаветы II.
Пара поженилась 8 октября 1993 года, в браке у них родились два ребенка – Чарльз и Маргарита, сообщает BBC.
Это уже второе за неделю объявление о разводе в королевской семье. 11 февраля Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, официально подтвердил, что намерен развестись c Отем Келли.
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