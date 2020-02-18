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Главная » Украина » Происшествия
21:49 18 Февраля 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Одессе «диванный» сепаратист-инвалид получил судимость за посты в интернете

Борец с «хунтой» едва не угодил за решетку.

Три условных года тюрьмы схлопотал одессит со второй группой инвалидности, ухаживающий за матерью-инвалидом, за посты в соцсетях. Критик действующей власти писал в российской соцсети о том, как правильно свергнуть государственный строй, и призывал страну-агрессора расправиться не только с Добассом, но и другими регионами страны.

Когда в его дверь позвонили оперативники, от воинствующего настроя не осталось и следа. На допросах он слезно каялся, и не хотел дружбы ни с сепаратистами, ни с Кремлем. Это его и уберегло – статья-то предусматривает гораздо более строгое наказание.

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Тэги: Одесса, приговор, Вконтакте, сепаратист

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