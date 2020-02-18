На Волыни таможенница лишилась работы из-за мизерной взятки

Позарившись на тысячу гривен, женщина осталась без работы, и должна выплатить крупный штраф.

Всего тысяча гривен взятки погубила главного государственного инспектора отдела таможенного оформления №4 таможенного поста «Владимир-Волынский». Получила неправомерную выгоду таможенница от водителя микроавтобуса взамен на то, что не будет создавать ему головной боли при прохождении таможни. Почти сразу после задержания на смехотворном барыше чиновницу уволили.

А на днях суд приговорил уже безработную взяточницу к штрафу в размере 17 тысяч гривен.

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