«Зеленский делает все, чтобы закончить войну», – секретарь СНБО

Секретарь СНБО дал эксклюзивное интервью телеканалу «Украина 24».

Президент Владимир Зеленский нацелен на прекращение войны на Донбассе, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24″ секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну, вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской области, и нам надо в этом вопросе ставить точку», – заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

При этом Алексей Данилов подчеркнул, что, говоря о мирном процессе, Украина не будет уступать своих территорий и суверенитета. Об этом, по его словам, шла речь и во время недавнего заседания СНБО Украины.

«У нас состоялось заседения СНБО. На котором была принята стратегия национальной безопасности и обороны, где четко установлены все ограничения, которые должны осуществляться в нашей стране. Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», – заявил Алексей Данилов.

Алексей Данилов заявил, что хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее.

«Моя мама, ей 88 лет, живет в городе Луганске. Я каждый день звоню ей, спрашиваю – как ее дела. Она почти каждый день плачет и хочет, чтобы она увидела внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос», – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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