ПФУ назвал среднюю зарплату украинцев в 2019 году
Стало известно, сколько в среднем получают жители Украины за один месяц работы.
В 2019 году средняя заработная плата на территории Украины составила 9205,19 грн.
Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.
В посте также указано, что средний показатель дохода за декабрь для расчета размера месячных пенсионных выплат по законодательству Украины составил 10 583,10 грн.
Напомним, Министерство экономики сообщило, что в течение года реальная зарплата, которая скорректирована на инфляцию, должна вырасти на 8-9 %.
Общий долг государства по зарплате перед жителями Украины в прошлом году увеличился на 14,7 % и на начало января составил 3,034 млрд. грн., при том что в декабре уменьшился на 5,8 %.
Новости по теме
Секретарь СНБО дал эксклюзивное интервью телеканалу «Украина 24».
Ивана Мунтяна обязали носить электронный браслет
Позарившись на тысячу гривен, женщина осталась без работы, и должна выплатить крупный штраф.