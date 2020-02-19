ПФУ назвал среднюю зарплату украинцев в 2019 году

Стало известно, сколько в среднем получают жители Украины за один месяц работы.

В 2019 году средняя заработная плата на территории Украины составила 9205,19 грн.

Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

В посте также указано, что средний показатель дохода за декабрь для расчета размера месячных пенсионных выплат по законодательству Украины составил 10 583,10 грн.

Напомним, Министерство экономики сообщило, что в течение года реальная зарплата, которая скорректирована на инфляцию, должна вырасти на 8-9 %.

Общий долг государства по зарплате перед жителями Украины в прошлом году увеличился на 14,7 % и на начало января составил 3,034 млрд. грн., при том что в декабре уменьшился на 5,8 %.

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