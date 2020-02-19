В США заявили – позициям Украины в Вашингтоне больше ничего не угрожает

Американский дипломат дал понять, что Киев имеет очень серьезную поддержку.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что США уважают Украину за ее поведение вокруг скандала с импичментом Трампа. Теперь в Америке говорят, что Киев имеет серьезную поддержку Вашингтона и их отношением уже ничего не угрожает.

Об этом заявил посол США в Украине в 2003-2006 гг., почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст, передает «Укринформ».

Он подтвердил, что США остаются на стороне Украины и продолжат ее поддерживать. По его словам, после очень тяжелого года в американо-украинских отношениях из-за скандала с импичментом, отношения к Украине не изменилось.

«Мы не знаем, что на уме у президента Трампа, но в Конгрессе республиканцы сильно поддерживают Украину. Думаю, позиции Украины в Вашингтоне ничего не угрожает, она в безопасности», – сказал Хербст.

Американский дипломат уверен, что время максимальной угрозы отношениям Киева и Вашингтона прошло, о чем свидетельствует поддержка Конгрессом санкций против «Северного потока – 2″ и голосование за дополнительную военную помощь Украине.

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