Посчитали «экономический ущерб»: оккупанты Крыма хотят от Украины компенсации

В счет включили блокаду водоснабжения, продовольствия, отключения электроэнергии, а также потери, вызванные свертыванием деятельности в Крыму украинских банков.

Оккупационные власти аннексированного украинского полуострова Крым решили подсчитать «убытки» и выставить претензии по ним Украине. Соответствующую инициативу озвучил так называемый глава «парламента» оккупированного полуострова Владимир Константинов.

Представитель оккупантов назвал события Революции Достоинства в Украине попыткой уничтожения «крымского народа», за что Киеву уже готовят счет.

«Нам нужно посчитать, сколько мы должны получить компенсации за саму попытку нас уничтожить как народ, это было целью государственного переворота, и насколько я понимаю, этой целью остается», — сказал Константинов.

Он уточнил, что в этот список также добавятся «слабое финансирование» полуострова в течение 1991-2014 годов из бюджета Украины, а также убытки от аннексии автономии Россией — в частности, блокады воды, продовольствия, отключения электроэнергии, а также потери, вызванные свертыванием деятельности в Крыму украинских банков.

«Цена наших претензий очень большая, она исчисляется сотнями миллиардов долларов», — заявил оккупант.

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