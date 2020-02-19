Правительство выделило средства для учителей и ветеранов

Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

На заседании правительства, которое прошло в среду, 19 февраля было принято решение о выделении средств для фермеров, молодых учителей и ветеранов.

Так, на поддержку развития животноводства и переработку сельхозпродукции планируется направить дополнительно 1 млрд грн, в то время, как в рамках программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей итак выделено 4 млрд грн.

Также было решено выделить средства на ежемесячную доплату 705 учителям начальных классов, которые пройдут сертификацию. Госбюджет на 2020 год предусматривает на эти цели 10,8 млн грн.

Кроме того, Кабмин выделил 1,354 млрд грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.

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