Ахметов начал борьбу с Коломойским за Зеленского

Самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов наращивает свое влияние в орбите президента Владимира Зеленского, пишет газета Financial Times.

Материал под названием «Украинские олигархи борются за влияние на президента» был опубликован в Financial Times в среду, 19 февраля. «Ахметов стремится быть ближе к Зеленскому, ослабляя своего соперника Коломойского», — говорится в подзаголовке публикации.

По мнению издания, Ахметов, после покупки самого дорого дома в мире, не собирается отсиживаться на средиземноморской даче во Франции, а пытается стать ближайшим союзником президента Зеленского, попутно ослабляя своего конкурента Коломойского.

Издание называет Ахметова незаменимым человеком для украинского президента, поскольку он может помочь найти решение конфликта на Донбассе. Если война прекратится, то рабочие места на отвоеванных территориях способен дать только Ахметов.

Более того, олигарх уже предоставил, по данным издания, свои медиа-структуры для поддержания имиджа. Это главные конкуренты канала Коломойского «1+1», где, как все помнят, не так давно проводились обыски.

Financial Times также приводит мнения нескольких украинских экспертов о растущем влиянии Ахметова. Так, политолог Владимир Фесенко подтвердил, что Ахметов «стремится нейтрализовать влияние Коломойского» и «нацелен на адаптацию к новой политической реальности, ища точки компромисса и партнерства с новой властью Зеленского, предлагая взамен в частности поддержку СМИ». А Олег Рыбачук, бывший вице-премьер и глава организации Центр.UA полагает, что опора на медиа Ахметова «может стать частью стратегии команды Зеленского, учитывая, насколько токсичным стал Коломойский». Лояльность СМИ, входящих в орбиту Ахметов, прокомментировала и Наталья Лигачева, главный редактор Detector Media. По ее мнению, «Ахметов делает все возможное, чтобы уменьшить влияние Коломойского и установить позитивные отношения с новой властью».

Тэги: Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, влияние, Игорь Коломойский, конкуренция, протиивостояние