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Главная » Украина » Происшествия
13:19 19 Февраля 2020 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Атака оккупантов на Донбассе. Тело погибшего бойца завтра вернут в Украину

Процедура передачи тела убитого украинского бойца Максима Хитайлова на украинскую территорию продолжается, сообщил пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

Процедура передачи тела убитого украинского бойца Максима Хитайлова на украинскую территорию продолжается, сообщил пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

Тело украинского гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи хутора Вольного 18 февраля, планируют доставить в Украину 20 февраля. Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал пресс-офицер штаба операции Объединенных сил Сергей Кузьменко.

«Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной (не будет обстрелов или других провокаций), то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра», – сообщил Кузьменко.

Он также добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Совместного центра контроля и координации.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, четверо ранены, двое контужены. Убитый – Максим Хитайлов.

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Тэги: Донбасс

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