Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой
Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов).
Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов).
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.
«Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз», – написал он.
Гончарук также отметил, что граждане обеих стран смогут путешествовать без виз сроком на 90 дней в течение 180 дней.
Уполномоченной для подписания соответствующего Соглашения Кабмин назначил посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко.
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