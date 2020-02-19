Украина планирует договориться о безвизовом режиме с Гренадой

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов).

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Гренадой (островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов).

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

«Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз», – написал он.

Гончарук также отметил, что граждане обеих стран смогут путешествовать без виз сроком на 90 дней в течение 180 дней.

Уполномоченной для подписания соответствующего Соглашения Кабмин назначил посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко.

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