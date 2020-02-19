Украинский самолет прибыл в Ухань

Спецборт эвакуирует украинцев и других иностранцев из города Ухань.

В среду, 19 февраля в китайский Ухань в среду прибыл спецборт, который должен эвакуировать граждан Украины и иностранцев в связи со вспышкой нового типа коронавируса.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

«Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным», – написал Данилов.

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