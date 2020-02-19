В Австралии бывший игрок в регби сжег себя и свою семью

Как сообщила полиция, Роуэн Бакстер и трое его детей сгорели в автомобиле, предположительно, в результате поджога. От полученных ожогов затем скончалась и его супруга.

Трагедия произошла в австралийском городе Брисбен, сообщает BBC.

По информации полиции, перед инцидентом Роуэн Бакстер находился на переднем пассажирском сиденье, а его супруга Ханна была за рулем.

Местные жители рассказали СМИ, что охваченная огнем женщина выпрыгнула из автомобиля с криком: «Он облил меня бензином». Ее доставили в больницу Брисбена в критическом состоянии, там она скончалась от ожогов.

Полиция получила сигнал о происшествии в 8:30 по местному времени. После прибытия полицейские обнаружили в сгоревшем автомобиле тела трех детей шести, четырех и трех лет. 42-летний Бакстер был найден рядом с автомобилем с ножевым ранением, который он нанес сам себе.

Прибывшие на место медики оказали помощь случайному прохожему, который пытался спасти находящихся в машине детей. Он получил ожоги лица и также был госпитализирован.

СМИ также сообщают, что Роуэн и Ханна рассталась в конце прошлого года и пытались договориться об опеке над детьми.

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