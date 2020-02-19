Украина сможет догнать экономику Польши: озвучены условия

Представитель МВФ поделился прогнозом о росте украинской экономики.

Украинская экономика может достичь уровня экономического развития Польши, если будет расти на 6% в течение 20 лет. Такое заявление сделал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве.

«Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, необходимо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей», – сообщил Люнгман.

По расчетам МВФ, Украина одна из 18 стран мира, экономика которых сократилась в период с 1991 по 2017 годы: ежегодно Украина теряла в среднем по 0,2% ВВП.

Для того, чтобы достичь того уровня экономического развития, который имеет Польша сейчас, в частности показателя ВВП на душу населения, экономке Украины нужно расти по 6% ежегодно, считают в МВФ. Там подсчитали, что при таких условиях украинцы станут богаче на 60%.

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