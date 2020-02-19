В штате Юта больше не будут сажать за многоженство

В то время как многоженство является незаконным в соответствии с конституцией американского штата Юта, официальные лица в штате решили не преследовать виновных.

Памятник Джозефу Смиту в Солт-Лейк-Сити. У основателя церкви мормонов, говорят, было сорок жен



Сенат штата Юта единогласно проголосовал за декриминализацию многоженства. Законопроект еще должен быть одобрен палатой представителей штата, сообщает BBC.

По новому закону, наличие более одной жены будет считаться всего лишь проступком, наравне с нарушением правил дорожного движения. Пока же, согласно действующему закону, многоженец может быть приговорен к пяти годам тюремного заключения.

По некоторым данным, около 30 тысяч человек живут в полигамных общинах в штате Юта. В штате находится Церковь Иисуса Христа святых последних дней, также известная как мормонская церковь, которая разрешала полигамию в своей ранней истории, прежде чем запретить ее в 1890 году.

В настоящее время церковь отлучает всех, кто практикует многоженство, но ряд фундаменталистов-мормонов продолжают иметь по несколько жен.

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