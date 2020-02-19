В Британии пациентка играла на скрипке, пока ей делали операцию на мозге
Пациентка в больнице Королевского колледжа в Лондоне играла на скрипке, а хирурги оперировали, чтобы удалить опухоль в мозге.
53-летняя пациентка играла на скрипке, чтобы хирурги могли гарантировать, что части мозга, которые контролируют движения рук и координацию, не были повреждены во время операции, сообщает BBC.
У Дагмар Тернер с острова Уайт была диагностирована опухоль головного мозга после перенесенного приступа в 2013 году.
Опухоль была расположена в правой лобной доле мозга, рядом с областью, которая контролирует тонкие движения левой руки.
Она была обеспокоена, что потеряет способность играть на скрипке.
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