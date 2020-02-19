В Британии пациентка играла на скрипке, пока ей делали операцию на мозге

Пациентка в больнице Королевского колледжа в Лондоне играла на скрипке, а хирурги оперировали, чтобы удалить опухоль в мозге.

53-летняя пациентка играла на скрипке, чтобы хирурги могли гарантировать, что части мозга, которые контролируют движения рук и координацию, не были повреждены во время операции, сообщает BBC.

У Дагмар Тернер с острова Уайт была диагностирована опухоль головного мозга после перенесенного приступа в 2013 году.

Опухоль была расположена в правой лобной доле мозга, рядом с областью, которая контролирует тонкие движения левой руки.

Она была обеспокоена, что потеряет способность играть на скрипке.

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