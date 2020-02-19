В Николаевской области сын убил отца и забыл об этом

Ему напомнили о преступлении правоохранители.

В Первомайске суд приговорил к семи годам тюрьмы местного жителя, который до смерти забил родного отца.

Преступление произошло в домике сторожке возле озера, которое охраняли отец с сыном. После совместного употребления алкоголя мужчины поссорились, и младший из выпивавших стал избивать отца. Судебные медики подсчитали, что погибшему нанесли не менее двух десятков ударов руками и ногами по голове и туловищу. Смерть наступила спустя несколько часов после избиения – потерпевший не приходил в себя.

Что удивительно, сын даже не помнит, как убивал родного человека. Признался, что проснулся, и увидел окровавленного отца, лежащего на полу без признаков жизни. По тому, как были сбиты кулаки, понял, что удары наносил именно он. Улик следствию хватило, да и сам подозреваемый вину в содеянном ни на кого не сваливал.

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