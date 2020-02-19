Французского футболиста дисквалифицировали за укус соперника за пенис

Курьезный инцидент произошел в Тервилле – городе в двухстах километрах от Парижа. 17 ноября местный клуб принимал «Сётриш». И хотя матч завершился вничью – 1:1…

И хотя матч завершился вничью, после игры в раздевалке между футболистами разгорелся конфликт, который продолжился затем на автомобильной парковке.

Один из игроков «Тервиля» пытался разнять дерущихся, но футболист «Сётриша» в ответ укусил его за пенис, сообщает Goal.

В больнице пострадавшему наложили около дюжины швов, а после этого он еще четыре дня не мог работать.

Его противника отстранили от футбола сроком на пять лет. Но и самого пострадавшего наказали за агрессивное поведение – дисквалифицировали до конца июня.

Также по итогам разбирательств «Тервилль» был наказан за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности игроков – с команды сняли два очка и оштрафовали на 200 евро.

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