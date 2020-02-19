Экс-президента Южной Кореи посадили на 17 лет на коррупцию

78-летний Ли Мён Бак был признан виновным в получении взяток и присвоении средств. Ранее он уже получил срок по этому делу, но был освобожден под залог.

Приговор утвердил Апелляционный суд в Сеуле.

Ли руководил Южной Кореей в 2008-2013 годах и стал третьим президентом, обвиненном в уголовном преступлении.

Суд установил, что на посту президента он фактически владел компанией по производству деталей для автомобилей, записанной на его брата, и пользовался для развития ее бизнеса своим положением.

Прокурор просил приговорить Ли к 23 годам тюрьмы. Тот свою вину отрицает.

Он отправлен из-под залога в тюрьму.

Его предшественник на посту президента Но Му Хён покончил с собой через год после отставки, после того как его обвинили в коррупции. Следующий президент после Ли, Пак Кын Хе также был приговорена к тюрьме за коррупцию.

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