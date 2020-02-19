Модельеры из Нью-Йорка извинились за «расистский» показ мод
Fashion Institute of Technology принес извинения за состоявшийся на Манхэттене показ мод, который СМИ раскритиковали как «расистский».
Студенты-модельеры решили дополнить придуманную ими коллекцию своеобразными «аксессуарами» – большими ушами и губами, густыми бровями.
Участвовавшая в показе в качестве модели афроамериканка Эми Лефевр заявила, что не будет надевать эти «явно расистские» штучки. Но организаторы дефиле попросили ее «почувствовать себя некомфортно всего 45 секунд», сообщает BBC.
История с показом мод попал в заголовки газет, поскольку Эми Лефевр рассказала об всем New York Post.
В итоге президент Fashion Institute of Technology Джойс Ф. Браун вынужден был принести свои извинения «тем, кто участвовал в шоу, студентам и всем, кто был оскорблен увиденным».
А Джонатан Кайл Фармер, заведующий курсом современного дизайна, который проводил показ, извинился непосредственно перед моделью и заявил, что берет на себя «полную ответственность» за случившееся.
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