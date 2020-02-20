Пути Коломойского и Зеленского расходятся, — Financial Times

Авторы издания поделились экспертным мнением.

Пути главы Украины Владимира Зеленского и миллионера Игоря Коломойского начали серьезно расходиться, пишет «РБК-Украина» ссылаясь автора еженедельника Financial Times в материале «Украинские олигархи борются за влияние на президента».

Автор статьи утверждает, что влияние Игоря Коломойского на Владимира Зеленского уменьшается пропорционально тому, как растет влияние другого олигарха, Рината Ахметова.Камнем преткновения в отношениях президента и бывшего губернатора Днепра остается ПриватБанк, крупнейшее финансовое учреждение страны. Зеленский заинтересован в том, чтобы получить новый транш от Международного Валютного Фонда, в настоящее время продолжаются переговоры двух сторон. Одним из условий МВФ является сохранение ПриватБанка в государственном управлении и взыскание средств, недостающих в его бюджете, с прошлых владельцев. Одним из них является Игорь Коломойский, а сумма, на взыскание которой рассчитывают в МВФ, превосходит пять миллиардов долларов.

Разумеется, самого олигарха подобная постановка вопроса резко не устраивает. Если во время прошлогодних президентских выборов его тесно ассоциировали с Зеленским, то теперь эти фигуры стоят по разные стороны политической шахматной доски в Украине.

Между тем, другой олигарх, Ринат Ахметов, сумел усилить влияние на правительство. Он постоянно выражает поддержку действиям президента и его команды, приветствует проходящие в стране реформы и предпринимает попытки наладить тесную связь с руководством Украины.

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