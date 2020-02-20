Самолет с украинцами из Китая приземлился в Борисполе
Самолет приземлился в Борисполе в 9:40 утра.
Самолет с эвакуированными украинцами из китайского Уханя приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 20 февраля:
«Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту Борисполь на дозаправку. Там он дозаправиться горючим и вылетит в международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет», – говорится в сообщении.
Самолет должен был сесть в Харькове, но не смог этого сделать из-за сильного тумана, сделав 35 кругов.
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