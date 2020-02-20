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12:00 20 Февраля 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Чиновники из Кривого Рога украли 30 млн на строительстве дороги

Следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

СБУ совместно с полицией в Кривом Рогу разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн гривен, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город.

В среду следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа.

Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

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Тэги: коррупция, дороги, ремонт, кривой рог

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