Рада продолжила форсирование земельного закона
«Слуги народа» обработали 17% поправок.
Верховная Рада за утро 20 февраля рассмотрела 69 поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель. Об этом сообщается на сайте Рады.
По результатам голосования 20 февраля все правки были отклонены.
В общем нардепы рассмотрели 718 поправок (17%) из 4018 законопроекта, поддержали только одну. Всего в Раде остановились на рассмотрении 649 поправок из более 4 тысяч поданных.
Рассмотрение поправок продолжат на следующем пленарном заседании 21 февраля.
Напомним, 6 февраля первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли займет от 3 до 5 пленарных недель (два месяца).
Как сообщала Lenta.UA, 13 ноября Верховная Рада протянула в первом чтении скандальный законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине. За решение проголосовали 227 депутатов фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов. 14 ноября парламентская оппозиция направила представление в КСУ о законности принятого документа.
20 декабря в Конституционном суде состоялось первое заседание.
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