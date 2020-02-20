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Главная » Украина » Экономика
09:16 20 Февраля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Рада продолжила форсирование земельного закона

«Слуги народа» обработали 17% поправок.

Верховная Рада за утро 20 февраля рассмотрела 69 поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель. Об этом сообщается на сайте Рады.

По результатам голосования 20 февраля все правки были отклонены.

В общем нардепы рассмотрели 718 поправок (17%) из 4018 законопроекта, поддержали только одну. Всего в Раде остановились на рассмотрении 649 поправок из более 4 тысяч поданных.

Рассмотрение поправок продолжат на следующем пленарном заседании 21 февраля.

Напомним, 6 февраля первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли займет от 3 до 5 пленарных недель (два месяца).

Как сообщала Lenta.UA, 13 ноября Верховная Рада протянула в первом чтении скандальный законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине. За решение проголосовали 227 депутатов фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов. 14 ноября парламентская оппозиция направила представление в КСУ о законности принятого документа.

20 декабря в Конституционном суде состоялось первое заседание.

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Тэги: рада

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