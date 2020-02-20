Нидерланды вернули Эфиопии старинную корону

Эфиопская корона XVIII века, которую прятали в голландской квартире более двух десятков лет, была возвращена на родину.

Сирак Асфав бежал из Эфиопии в Нидерланды в 1978 году, спасаясь от «красного террора». В течение 80-90-х годов он помогал своим соотечественникам-беженцам, давая им приют в своей квартире в Роттердаме. Один из таких гостей, остановившихся у него в 1998 году, привез эту корону в своей сумке. Хозяин квартиры настоял, чтобы корону оставили у него на хранение до лучших времен.

В прошлом году он сообщил о своей находке в голландскую полицию, решив, что нынешним властям Эфиопии можно доверять, сообщает BBC.

Корона имеет изображения Иисуса Христа, Бога и Святого Духа, а также учеников Иисуса, и, вероятно, была подарена церкви полководцем Вельде Селласом сотни лет назад.

В четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выразил благодарность правительству Нидерландов за возвращение «драгоценной короны».

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