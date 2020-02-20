«Шнапс Геринга» чуть не оскорбил религиозные чуства швейцарцев

Изображение на ликере восходит к широко известному эпизоду из жития «апостола Арденн» святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников.

Компания, производящая ликер «Егермейстер», хотела использовать в Швейцарии свой фирменный знак для рекламы других товаров, а частности, косметики и услуг мобильной связи.

Однако швейцарский Федеральный институт интеллектуальной собственности счел, что присутствие на логотипе креста может быть оскорбительным для христиан и попытался заблокировать планы производителя «Егермейстер» в суде, сообщает BBC.

Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что интенсивное использование картинки на протяжении многих десятилетий ослабило ее религиозное содержание, и ее уже не следует воспринимать как христианский символ.

Изображение восходит к широко известному эпизоду из жития «апостола Арденн» святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников. Там говорится, что живший в VII-VIII граф Губерт Льежский в канун Рождества увидел в лесу оленя с сияющим крестом над головой, отрекся от титула и прежней разгульной жизни, постригся в монахи и стал впоследствии уважаемым епископом.

35-градусный горький ликер «Егермейстер» выпускается компанией Mast-Jägermeister SE, расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония), и экспортируется в десятки стран.

Слово «егермейстер» значит по-немецки «старший охотник» или «лесничий».

Поскольку среди государственных постов, которые занимал «наци № 2″ Герман Геринг, была должность главного лесничего рейха, солдаты вермахта прозвали ликер «шнапсом Геринга».

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