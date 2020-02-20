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Главная » Мир » Происшествия
15:32 20 Февраля 2020 Просмотров 320   КомментариевКомментарии

В Канаде 200 автомобилей столкнулись на скоростном шоссе

В канадской провинции Квебек произошло массовое ДТП. Около 200 автомобилей столкнулись на скоростном шоссе в районе населенного пункта Ла-Прери.

Погибли два человека – они были заблокированы в разбитой машине. Еще по меньшей мере 60 человек получили ранения, у 20 из них – серьезные травмы, передает телеканал CBC.

В ДТП попали, в частности, более десятка грузовиков, бензовоз, а также рейсовый и школьный автобусы, в которых находились люди.

Причины происшествия расследуются. По словам свидетелей, сильный снегопад резко ухудшил видимость.

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Тэги: Канада, смертельное ДТП

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