Британская учительница получила срок за роман с заключенным

Муж 36-летней Мелиссы Фрост, преподававшей в тюрьме в Норфолке, узнал о ее романе с заключенным после того, как обнаружил 107 сообщений на SIM-карте.

Муж сообщил об этом тюремному начальству.

И Мелисса Фрост, мать двоих детей, призналась, что имела романтические отношения с заключенным, которого осудили за поджог. По ее словам, они целовались, но секса у них не было. Также они строили планы на будущее, потому что у Мелиссы были плохие отношения с мужем, сообщает Daily Mail.

Мелисса вынуждена была сменить работу. Но по результатам судебного разбирательства ее все-таки приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неподобающее поведение на рабочем месте.

Как отметил судья Стивен Холт, подобные действия неприемлемы в пенитенциарной системе, так как создают предпосылки для «шантажа и контрабанды», что наносит этой системе большой вред.

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