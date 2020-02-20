Британская учительница получила срок за роман с заключенным
Муж 36-летней Мелиссы Фрост, преподававшей в тюрьме в Норфолке, узнал о ее романе с заключенным после того, как обнаружил 107 сообщений на SIM-карте.
Муж сообщил об этом тюремному начальству.
И Мелисса Фрост, мать двоих детей, призналась, что имела романтические отношения с заключенным, которого осудили за поджог. По ее словам, они целовались, но секса у них не было. Также они строили планы на будущее, потому что у Мелиссы были плохие отношения с мужем, сообщает Daily Mail.
Мелисса вынуждена была сменить работу. Но по результатам судебного разбирательства ее все-таки приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неподобающее поведение на рабочем месте.
Как отметил судья Стивен Холт, подобные действия неприемлемы в пенитенциарной системе, так как создают предпосылки для «шантажа и контрабанды», что наносит этой системе большой вред.
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Таким образом заключенные колонии протестуют против неудовлетворительных условий содержания.
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