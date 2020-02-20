Грузия обвинила Россию в кибератаке на госорганы
За масштабной кибератакой на грузинские государственные ведомства, проведенной 28 октября 2019 года, стоит Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.
По данным ведомства, прошлогодняя кибератака на веб-сайты, серверы и другие системы Администрации президента Грузии, судебных органов, советов разных муниципалитетов, государственных, коммерческих и медиа-организаций была осуществлена Генеральным штабом Вооруженных сил России.
«Грузия осуждает кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и представляет собой очередное нарушение суверенитета Грузии против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития», – заявили в МИД.
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Исследовательская группа Bellingcat в настоящее время занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Как отмечается, киберкомандование США готовило эту атаку «неделями, если не месяцами».
По данным СБУ, атака была нацелена на ограничение доступа пользователей к информации о проведении выборов президента Украины.