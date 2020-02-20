Грузия обвинила Россию в кибератаке на госорганы

За масштабной кибератакой на грузинские государственные ведомства, проведенной 28 октября 2019 года, стоит Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, прошлогодняя кибератака на веб-сайты, серверы и другие системы Администрации президента Грузии, судебных органов, советов разных муниципалитетов, государственных, коммерческих и медиа-организаций была осуществлена Генеральным штабом Вооруженных сил России.

«Грузия осуждает кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и представляет собой очередное нарушение суверенитета Грузии против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития», – заявили в МИД.

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