За хранение наркотиков житель Черкасс проведет в тюрьме 9 лет
Крайне суровое наказание понесет мужчина за хранение зелья.
К девяти годам лишения свободы приговорили жителя Черкасс, в доме которого в конце 2017 года оперативники обнаружили десятки пакетиков с амфетамином и марихуаной. Расфасовка натолкнула правоохранителей на мысль о том, что мужчина держал наркотики с целью сбыта.
Несмотря на утверждения обвиняемого, что зелье ему подкинули полицейские, суд принял сторону правоохранителей. И хоть факт сбыта не был задокументирован, суду хватило косвенных улик в виде большого количества расфасованных наркотиков.
Осужденный намерен в апелляционной инстанции доказать, что не хранил и, соответственно, не намеревался сбывать ничего запрещенного.
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