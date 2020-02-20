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21:11 20 Февраля 2020 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

За хранение наркотиков житель Черкасс проведет в тюрьме 9 лет

Крайне суровое наказание понесет мужчина за хранение зелья.

К девяти годам лишения свободы приговорили жителя Черкасс, в доме которого в конце 2017 года оперативники обнаружили десятки пакетиков с амфетамином и марихуаной. Расфасовка натолкнула правоохранителей на мысль о том, что мужчина держал наркотики с целью сбыта.

Несмотря на утверждения обвиняемого, что зелье ему подкинули полицейские, суд принял сторону правоохранителей. И хоть факт сбыта не был задокументирован, суду хватило косвенных улик в виде большого количества расфасованных наркотиков.

Осужденный намерен в апелляционной инстанции доказать, что не хранил и, соответственно, не намеревался сбывать ничего запрещенного.

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Тэги: наркотики, черкассы, амфетамин

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