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Главная » Украина » Происшествия
23:02 20 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Житель Каменского в течение пяти лет распространял детскую порнографию

Киберполицейские вычислили извращенца и довели дело до суда.

За 26 загруженных файлов, содержащих видеопорнографию с участием несовершеннолетних работник «Днепрвагонмаша» приговорен пяти годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой.

Сыщики установили, что промышлял детским порно подозреваемый в течение 2013-2018 годов, и успел распространить видео десяткам пользователям с определенными болезненными склонностями.

Свою вину обвиняемый полностью признал, и за это остался на свободе. Теперь подобное преступление точно упечет его за решетку, так что вряд ли он возьмется за запрещенное занятие снова.

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Тэги: суд, порно, каменское

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