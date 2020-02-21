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Главная » Мир » Политика
09:17 21 Февраля 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Россия будет пытаться вмешаться в переизбрание Трампа – NYT

Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Эту информацию изданию подтвердили пять источников, которые знакомы с докладом спецслужб.

Республиканцы, которые тоже заслушали этот отчет, отрицали эти утверждения. Союзники Трампа убеждали, что он жестко относится к России и заботится о европейской безопасности.

Отдельные представители разведки были против того, чтобы озвучивать информацию о возможном вмешательстве России перед конгрессменами. По их мнению, это «тактическая ошибка».

В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

И республиканцы, и демократы просили американские спецслужбы передать им материал, который бы помог им поверить в то, что Россия снова хочет переизбрания Трампа.

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Тэги: Трамп

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