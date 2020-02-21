Пристайко провел встречу с генсеком ООН
Разговор касался агрессии РФ против Украины.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Вашингтон провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.
Глава украинской дипломатии, в частности, назвал агрессию РФ против Украины войной против всего мирового порядка.
«Настало время для всех нас быть более объедененными и видеть агрессию против Украины как войну против всего мирового порядка, которым мы пользовались. Пора миру принять истину и вызов. Чудесный разговор с генсеком ООН Антонио Гуттеришом», – написал Пристайко.
Новости по теме
Теперь решение за Сенатом, верховной палатой Конгресса.
Пристайко подтвердил подготовку большого обмена.
Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ после того, как их обработает следственная группа. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в Верховной Раде в пятницу, 17 января.