Пристайко провел встречу с генсеком ООН

Разговор касался агрессии РФ против Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Вашингтон провел встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Глава украинской дипломатии, в частности, назвал агрессию РФ против Украины войной против всего мирового порядка.

«Настало время для всех нас быть более объедененными и видеть агрессию против Украины как войну против всего мирового порядка, которым мы пользовались. Пора миру принять истину и вызов. Чудесный разговор с генсеком ООН Антонио Гуттеришом», – написал Пристайко.

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