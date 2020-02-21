Миссия МВФ снова в Украине: сколько денег дадут и при каких условиях

Особое внимание в Фонде уделяют земельному вопросу.

В четверг, 20 февраля, в Киев прибыла и приступила к работе техническая миссия МВФ. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине. Этот визит можно назвать неожиданным. Его буквально за день анонсировал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Целью визита он назвал «обсуждение политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечение стабильности». Из сказанного можно сделать вывод, что МВФ не полностью устраивают темпы реформ.

Эту мысль Йоста Люнгман достаточно четко озвучивал накануне во время макроэкономической дискуссии в Американской торговой палате. Он назвал три возможных сценария развития Украины, первый из которых предполагает масштабные реформы, второй – частичные и третий – откат реформ. По оценке представителя МВФ в Украине, сейчас Украина реализует сценарий, который находится где-то посередине между вторым и третьим.

Напомним, 17 февраля завершилось действие программы stand-by, которая была открыта для Украины в конце 2018-го года, но, как и все предыдущие, выполнена не в полном объеме. Из 3,9 млрд долларов Украина получила по этой программе только 1,4 млрд. После чего в связи с невыполнением условий и выборами предоставление кредитных траншей было приостановлено. А в настоящее время Украина находится в ожидании открытия новой кредитной линии – уже по программе расширенного финансирования (EFF). По заявлениям правительства и оценкам экспертов, эта программа важна для Украины не столько размером кредита (речь идет о 5,5 млрд долларов – примерно такую же сумму Украина должна выплатить Фонду в этом году в счет погашения предыдущих кредитов), сколько для поддержания имиджа надежного партнера. Многие инвесторы рассматривают сотрудничество с МВФ как маркер экономической стабильности и хороших перспектив страны, что является для них весомым аргументом при выборе объектов вложения капитала. А Украине для экономического рывка, как воздух, необходимы серьезные инвестиции. И не в гособлигации, а в реальный сектор.

Наглядным примером замедления реформ является работа парламента в последнее время. Как писал сайт «Сегодня», депутаты из оппозиции забросали законопроект об открытии рынка земли тысячами правок, «законодательным спамом», из-за чего принятие одного закона может растянуться на несколько месяцев.

Между тем о «земельном законе» в МВФ говорят как об одном из условий открытия новой кредитной программы. Кроме того, ожидает своего рассмотрения парламентом так называемый «антиколомойский» законопроект, который должен гарантировать, что банки, на спасение которых были потрачены государственные средства, не вернутся к бывшим владельцам. О необходимости принятия такого закона МВФ также не устает повторять. А до окончания рассмотрения всех правок к земельному закону этот пункт «домашнего задания» для Украины точно останется невыполненным.

Стоит ли в такой ситуации рассчитывать на скорое получение денег от МВФ? Если эти требования не будут сняты – очень сомнительно. Если же цель была подстегнуть реформы, то какие именно?

«Нынешняя миссия МВФ прибыла для решения технических вопросов, и это стоит рассматривать как предвестника выделения средств. На прошлой неделе состоялась встреча президента Украины и главы МВФ. Вероятно, Георгиева получила необходимые ей подтверждения, что реформы идут своим чередом. Это дало зеленый свет для следующего шага обсуждений. Также нельзя исключать, что сам факт появления миссии МВФ в Украине подстегнет темпы принятия земельной реформы, которую нынешний глава миссии называет краеугольным камнем долгосрочного экономического роста страны», – считает руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

На пресс-брифинге МВФ буквально за неделю до визита технической миссии в Киев, 13 февраля, представитель Фонда Джерри Райс прямо не ответил на вопрос о важности рынка земли в Украине для продолжения сотрудничества с МВФ. А вот Йоста Люнгман, говоря о сценариях развития Украины, действительно подчеркивал важность именно этого вопроса. Как следует из его презентации, полное открытие рынка земли, то есть в том числе для иностранцев, обеспечит Украине быстрый экономический успех (конечно, наряду с проведением других реформ), частичное открытие (только для украинцев) – означает возможность умеренного подъема экономики. А вот отказ от земельной реформы будет рассматриваться МВФ как «откат».

Несмотря на это, Украина не намерена допускать в ближайшее время иностранцев к покупке земли.

В то же время исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко не связывает приезд технической миссии МВФ с земельным вопросом.

«Земельный вопрос поднимается, но он не является критерием. Он вообще вынесен за рамки обсуждения с Международным валютным фондом, – уверяет Олег Устенко. – Техническая миссия должна была приехать, потому что Украина близка к подписанию программы с МВФ, а с момента предыдущего визита был длительный перерыв».

Олег Устенко затруднился с ответом на вопрос, будет ли МВФ ожидать, пока Украина примет закон, гарантирующий невозвращение национализированных банков бывшим собственникам.

«Мне сложно сказать. Идет переговорный процесс. Банковский закон – действительно важный момент для МВФ. Но это прежде всего и в интересах Украины – попытаться включить механизм защиты денег налогоплательщиков, которые были уже истрачены для того, чтобы национализировать эти банки и вливать туда дополнительный капитал. В законопроекте речь идет не об одном банке, а о всех. И тут другой вопрос должен возникнуть: почему Международный фонд так сильно затянул с требованиями насчет этого закона и не ставил это условие раньше? На мой взгляд, это было бы совершенно логично, учитывая, что решение принимал предыдущий парламент и предыдущий Кабмин. Этот вопрос нужно было решить уже давно», – говорит Олег Устенко.

При этом советник президента признал, что МВФ не спешит с новой программой, но не считает это критичным.

«Предыдущая программа расширенного кредитования была рассчитана на 15 млрд долларов, а в этой речь идет о сумме в три раза меньшей. Поэтому, я так понимаю, и нет особой спешки. Сейчас никто не говорит о сроках. Идет просто рабочий процесс», – говорит он.

По словам Олега Устенко, кроме банковского закона для МВФ важны также вопросы, связанные с бюджетом.

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