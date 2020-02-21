В Испании украинцы чуть не задохнулись в подземном бункере
Сотрудники Гражданской гвардии Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась нелегальным изготовлением сигарет и распространением наркотиков.
Правоохранители обнаружили незаконное производство в городе Малага. Отмечалось, что фабрика находилась в четырех метрах под землей и обеспечивала полноценное производство, от подготовки сырья до упаковки готовых пачек.
В ходе спецоперации полицейские обнаружили в бункере шесть рабочих, среди которых были граждане Литвы и Украины. Отмечалось, что они чуть не погибли от удушья, поскольку им запрещалось выходить наружу, а отвечающие за подачу воздуха в помещение люди скрылись, отключив все системы.
Правоохранители обнаружили рабочих случайно, поскольку не знали о существовании бункера.
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Пока Барак Обама занимал должность президента США, под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер.
Помимо рабочих кабинетов под землей находятся складские и хозяйственные помещения, сектора с боеприпасами и продовольствием, гаражи для транспорта, генераторы для обеспечения электроэнергией.