В Испании украинцы чуть не задохнулись в подземном бункере

Сотрудники Гражданской гвардии Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась нелегальным изготовлением сигарет и распространением наркотиков.

Правоохранители обнаружили незаконное производство в городе Малага. Отмечалось, что фабрика находилась в четырех метрах под землей и обеспечивала полноценное производство, от подготовки сырья до упаковки готовых пачек.

В ходе спецоперации полицейские обнаружили в бункере шесть рабочих, среди которых были граждане Литвы и Украины. Отмечалось, что они чуть не погибли от удушья, поскольку им запрещалось выходить наружу, а отвечающие за подачу воздуха в помещение люди скрылись, отключив все системы.

Правоохранители обнаружили рабочих случайно, поскольку не знали о существовании бункера.

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