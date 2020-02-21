Источники в правоохранительных органах: Задержанный в Одессе торговец женщинами дал показания против Кости Калоши (Константина Бедового)

Задержанный в одесском аэропорту мужчина, который отправлял украинок в сексуальное рабство в Германию и Израиль, дал показания против Константина Бедового, известного в криминальных кругах по прозвищу Костя Калоша.

Об этом сообщили наши источники в правоохранительных органах.

Напомним, 44-летнего одессита задержали 17 февраля. По данным пограничников, он — организатор международного канала торговли людьми. При задержании с ним были две жертвы 1989 и 1997 годов рождения, которых готовили к отправке в Германию. В тот же день был задержан еще один местный житель, который искал и вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за границей. За работу украинкам предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами «работорговцы».

Как рассказал источник, приближенный к следствию, задержанный в аэропорту дал признательные показания, а также назвал имя одного из своих кураторов в Украине. По его словам, это Константин Бедовой. Он якобы обеспечивал «поставку» женщин в Одессу из других регионов страны. Его израильское гражданство (паспорт 20707526) помогает находить «клиентов» после прибытия женщин в пункт назначения.

Напомним, Костя Калоша — известная в криминальных кругах шестерка. В конце 1990-х – начале 2000-х он состоял в ОПГ Виктора Рыбалко, где отвечал за грязную работу: рэкет, наркоторговлю, крышевал проституцию. Несколько лет скрывался в Израиле, где получил гражданство. В 2005 году вернулся в Украину и прочно обосновался на рынке наркоторговли и проституции. Центром его деятельности стали ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000», их Калоша превратил в ««мекку» для наркоманов и любителей продажной любви». «Жертвам предлагали попробовать наркотики, зачастую — бесплатно. Потом предлагали снова и снова бесплатно, пока не возникнет зависимость. Готовых «клиентов» брали в оборот: за очередную дозу вымогали деньги, шантажировали, вовлекали в незаконный бизнес. Девушкам, попавшим в наркотические сети Калоши, приходилось отрабатывать дозы проституцией в «Заире», — писал Антикор.