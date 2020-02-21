Обстановка в Новых Санжарах стабилизируется, протестующие разошлись
По всему периметру медцентр патрулируют полицейские.
На состояние утра, 21 февраля в поселке Новые Санжары ситуация с протестующими стабилизировалась. В Поселке тихо, а периметр патрулируют правоохранители, они стоят на всех входах и выходах. Местных жителей возле медицинского центра нет.
Мост, где вчера происходили беспорядки, пустой, все убрали. Возле медицинского центра валяются банки и другая посуда.
Изначально санаторий должны были охранять около полсотни силовиков, но их количество решили увеличить до 300, еще 100 нацгвардейцев находятся в резерве.
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