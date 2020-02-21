Задержанных протестующих в Новых Санжарах отпускают

Под стражей остается только один митингующий.

Правоохранители отпустили 23 задержанных в ходе беспорядков в городе Новые Санжары, устроенных против размещения эвакуированных граждан из Китая.

Личности задержанных установлены. Правоохранители провели с ними необходимые следственно-оперативные действия, в частности они были допрошены.

Один человек задержан на 72 часа. Это необходимое время, для сообщения о подозрении и решении вопроса о мере пресечения.

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