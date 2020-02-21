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Главная » Украина » Общество
15:56 21 Февраля 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Глава правления ПриватБанка отдыхал на выступлении Cirque du Soleil с юной спутницей

На фото зафиксирован момент, когда он ее сопровождал в дамскую комнату.

54-летний Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был замечен в субботу 15 февраля в Киеве на выступлении Цирка дю Солей в компании очень молодой спутницы. Судя по фото, девушка гораздо моложе банкира и вполне может быть несовершеннолетней.

Петр Крумханзл с юной спутницей, фото: izvestia.kiev.ua
Петр Крумханзл с юной спутницей, фото: izvestia.kiev.ua

На фото и видео зафиксирован момент, когда он ее сопровождал в дамскую комнату, пишет издание »izvestia.kiev.ua«.

Петр Крумханзл с юной спутницей, фото: izvestia.kiev.ua
Петр Крумханзл с юной спутницей, фото: izvestia.kiev.ua
Петр Крумханзл с юной спутницей, фото: izvestia.kiev.ua
Петр Крумханзл с юной спутницей, фото: izvestia.kiev.ua

Ране СМИ уже сообщали о беспорядочных связях Петра Крухманзла. Так, сообщалось что он проживал в Днепре с официанткой ресторана «Бартоломео» Катериной.

При этом также в СМИ звучит информация, что в Днепре он имеет еще одну любовницу — речь идет о его личном секретаре Марии Стретович.

Параллельно в Киеве он состоит в отношениях с сотрудницей НБУ Катериной Жабской — вместе их не раз видели в элитном загородном комплексе «Sobi Club» в с. Хотяновка Вышгородского района.

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Тэги: Петр Крумханзл

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