Столкновения в Новых Санжарах: Полиция открыла пять уголовных дел

Наиболее агрессивные 24 человека были задержаны, вскоре почти всех отпустили домой.

В Новых Санжарах полиция задержала 24 наиболее агрессивных участников столкновений, после идентификации 23 человек отпустили домой. Об этом на брифинге журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Один человек до сих пор задержан за нарушение.

«Сейчас в Новых Санжарах ситуация спокойная. Охрану порядка несут службу 320 сотрудников Нацгвардии, 70 – Нацполиции и 16 – ГосЧС. Ситуация полностью под контролем. Вчера были задержаны 24 наиболее агрессивных человека, 23 из них были идентифицированы и отпущены домой, один человек задержан за наиболее дерзкое нарушение порядка», – заявил Геращенко.

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Полиция открыла 5 уголовных дел после вчерашних столкновений.

«Открыто 5 уголовных дел по статьям «массовые беспорядки, перекрытия и незаконное блокирование транспортных магистралей, хулиганство, разжигание религиозной и межрасовой вражды». Потому что отдельные представители Новых Санжар позволяли незаконные высказывания в адрес иностранных граждан, которых мы также спасли с гражданами Украины», – заявил Геращенко.

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