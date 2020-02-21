Бывшего советника Трампа Стоуна приговорили к более трем годам заключения

Ранее он был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования относительно вероятного вмешательства России в выборы в США 2016 года.

Суд в США в четверг, 20 февраля, приговорил к трем годам и четырем месяцам тюрьмы бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна. Ранее он был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования относительно вероятного вмешательства России в выборы в США 2016 года. Об этом сообщает DW.

Ложь и агрессивность Стоуна представляют угрозу американской демократии, заявила во время оглашения приговора судья Эми Берман Джексон. «Он не был привлечен к уголовной ответственности, как некоторые критикуют, за поддержку президента. Его привлекли к уголовной ответственности за покрывательство президента», – заявила она.

Она также отметила, что Стоун угрожал суду и пытался запугать его. «Это – недопустимо», – отметила судья. Сам обвиняемый ничего не сказал во время судебного заседания.

Дональд Трамп считает обвинения своего бывшего советника несправедливыми.

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