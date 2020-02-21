Певица Валерия создаст партию для участия в выборах в Госдуму РФ

Певица Валерия (настоящее имя Алла Перфилова) создаст политическую партию для участия в выборах в Государственную думу РФ.

«Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идет о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», – заявил ее муж, продюсер Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, партия будет защищать права женщин и сотрудничать с депутатом Оксаной Пушкиной, которая занимается разработкой законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Пригожин добавил, что пока вопрос о создании политической организации «ни с какими кураторами» не обсуждался.

Накануне стало известно о желании заняться политикой другого музыканта Сергея Шнурова. Он вступил в «Партию Роста» и может возглавить ее список на выборах в Госдуму.